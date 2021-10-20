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İzmir merkezli FETÖ operasyonu! Çok sayıda kişi..

AA |  20 Ekim 2021 Çarşamba - 7:31 | Son Güncelleme : 20 10 2021 - 7:34

İzmir merkezli 5 ilde FETÖ'nün emniyet mahrem kadın yapılanmasına yönelik soruşturmada 39 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.


Emniyet mahrem kadın yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği  yönünde tanık beyanı ve garson gizli tanıktan ele geçirilen dijitallerde fişleme  bilgisi bulunan, 5'i ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen ve HTS incelemesinden  örgütsel irtibatı tespit edilen 39 kişiye yönelik İzmir merkezli, İstanbul Bursa, Zonguldak ve Manisa'da eş zamanlı operasyon başlatıldı.
 
 Haklarında gözaltı kararı verilen 39 kişinin örgüt içerisindeki sözde  görev dağılımına göre birinin "genel müdür", diğerlerinin de "öğretmen" olarak  adlandırıldığı öğrenildi.
 
Şüpheliler arasında 1 öğretmen, 3 ebe ve 1 Kur'an kursu öğreticisinin  bulunduğu belirtildi.
 

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