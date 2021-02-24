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İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 148 gözaltı kararı

24 Şubat 2021 Çarşamba - 7:03 | Son Güncelleme : 24 02 2021 - 7:03

İzmir merkezli 47 ilde muvazzaf ve ilişikleri kesilmiş askeri okul öğrencisi toplam 148 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.


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İzmir FETö operasyon
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