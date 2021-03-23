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İzmir merkezli dev FETÖ operasyonu! 184 gözaltı kararı
İzmir merkezli dev FETÖ operasyonu! 184 gözaltı kararı
23 Mart 2021 Salı - 7:11
| Son Güncelleme : 23 03 2021 - 7:19
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında 123'ü muvazzaf toplam 184 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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