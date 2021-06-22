İzmir merkezli 40 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var...

İzmir merkezli FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada 132 gözaltı kararı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde FETÖ'nün TSK’daki gizli yapılanmasına yönelik operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda İzmir merkezli 40 ilde, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 132 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
94 KİŞİ GÖZALTINDA
FETÖ mahrem imamları ile irtibatlı olduğu iddia edilen 132 kişi hakkında gözaltı kararı olan operasyonda, şu ana kadar 94 kişinin yakalandığı öğrenildi. Öte yandan, ekiplerce firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.