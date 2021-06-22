İzmir merkezli 40 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var...

94 KİŞİ GÖZALTINDA

FETÖ mahrem imamları ile irtibatlı olduğu iddia edilen 132 kişi hakkında gözaltı kararı olan operasyonda, şu ana kadar 94 kişinin yakalandığı öğrenildi. Öte yandan, ekiplerce firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.