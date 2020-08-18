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İzmir merkezli 40 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var...

DHA |  18 Ağustos 2020 Salı - 7:04 | Son Güncelleme : 18 08 2020 - 7:20

İzmir merkezli 40 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 41 kişi gözaltına alındı.13 kişinin yakalanması için çalışma yapılıyor.


Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına, İzmir merkezli 40 ilde operasyon yapıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, mahrem imamlar tarafından ankesör/ büfe telefonları ile arandıkları tespit edilen 37'si aktif görevde olan toplam 54 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarttı.
Bunun üzerine, İzmir merkezli 40 ilde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Yapılan operasyonda şu ana kadar 30 aktif çalışan ve 11'i ihraç olduğu öğrenilen 41 şüpheli gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. 

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FETÖ izmir operasyon
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