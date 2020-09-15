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İzmir, Ankara ve Kayseri merkezli FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var...

DHA |  15 Eylül 2020 Salı - 8:08 | Son Güncelleme : 15 09 2020 - 9:26

İzmir merkezli 28 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında Foça İlçe Jandarma Komutanının da olduğu 53 kişi gözaltına alındı.Ankara'da öğretmenlere operasyon yapılırken, Kayseri'de gaybubet evine baskın düzenlendi.


Operasyon haberleri peş peşe geliyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün TSK yapılanmasında yer aldığı ileri sürülen 38'i muvazzaf asker, 66 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için İzmir merkezli 28 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere baskın düzenledi. Şu ana kadar, aralarında Foça İlçe Jandarma Komutanı'nın da olduğu 53 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. 
 
ANKARA'DA ÖĞRETMENLERE OPERASYON 
 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ soruşturması kapsamında 8'i  aktif görevde olan ByLock kullanıcısı 12 öğretmen hakkında gözaltı kararı  verildi.
 
GAYBUBET EVİNE BASKIN

Kayseri'de FETÖ/PDY örgütünün üst yönetiminin talimatıyla, aranan örgüt mensuplarının saklanması ve örgütün faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla illerde “Gaybubet evi” adı altında kendilerince hücre evi oluşturdukları, firari olarak aranan ve ilimizde hücre evlerinde saklandıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Tem Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda 2'si kadın 3 kişi gözaltına alındı. 

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