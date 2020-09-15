İzmir, Ankara ve Kayseri merkezli FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var...

Operasyon haberleri peş peşe geliyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün TSK yapılanmasında yer aldığı ileri sürülen 38'i muvazzaf asker, 66 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için İzmir merkezli 28 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere baskın düzenledi. Şu ana kadar, aralarında Foça İlçe Jandarma Komutanı'nın da olduğu 53 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
ANKARA'DA ÖĞRETMENLERE OPERASYON
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ soruşturması kapsamında 8'i aktif görevde olan ByLock kullanıcısı 12 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.
GAYBUBET EVİNE BASKIN
Kayseri'de FETÖ/PDY örgütünün üst yönetiminin talimatıyla, aranan örgüt mensuplarının saklanması ve örgütün faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla illerde “Gaybubet evi” adı altında kendilerince hücre evi oluşturdukları, firari olarak aranan ve ilimizde hücre evlerinde saklandıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Tem Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda 2'si kadın 3 kişi gözaltına alındı.