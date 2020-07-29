İzmir il içi atama sonuçları 2020 açıklandı mı? İzmir MEB il içi öğretmen atama sonuçları…

İl içi atama sonuçları, başvuruların sona ermenin ardından ilgiyle takip ediliyor. MEB tarafından yayımlanan takvime göre il içi atama sonuçları 28 Temmuz’da açıklanacaktı; ancak başvuruların 28 Temmuz saat 13.30’a kadar devam ettiği duyurulunca sonuç takviminde aksama oldu. İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak valilikler tarafından yapılacak ve her ilin Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından ise sonuçlar duyurulacak. MEB Personel Genel Müdürlüğü sayfasında duyurulacak il içi atama sonuçları detaylarını derledik. Peki, İzmir il içi atama sonuçları 2020 açıklandı mı? İşte İzmir MEB il içi öğretmen atama sonuçları…
İZMİR MEB İL İÇİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI
İl içi atamalar, hizmet puanı üstünlüğüne ve öğretmenlerin tercihleri değerlendirilerek yapılıyor. Hizmet puanının eşit olması durumunda ise öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olan ile öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik veriliyor. Eşitlik hala devam ediyorsa, öğretmen bilgisayar kurasıyla atanacak. İl içi atama başvuruları uzatıldığı için sonuçlar da geç açıklanacak. Atama sonuçları, illerin Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından açıklanacağı için Milli Eğitim Müdürlüklerinin duyuru sayfası takip edilmeli. İşte İzmir il içi isteğe bağlı yer değiştirme sonuçlarının takip edileceği ekranlar…
İZMİR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ