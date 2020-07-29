İl içi atama sonuçları ile ilgili aramalar sürüyor. 20 Temmuz’da başlayan öğretmen il içi yer değiştirme başvuruları dün sona erdi. Milli Eğitim Bakanı daha önce yaptığı açıklamada il içi yer değiştirme sonuçlarının 28 Temmuz'da açıklanacağını duyururken, yaptığı yeni açıklamada, ‘’ '2020 Öğretmenlerin İl içi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Başvuruları 28/07/2020 saat: 13:30 'a kadar uzatılmıştır.’’ duyurusu yaptı. İl içi öğretmen atama başvurularının sona ermesiyle, Görev yaptığı il içinde başka bir okula tayin almak isteyen öğretmenlerin il içi tayin sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. İl içi yer değiştirme sonuçları, her ilin Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından duyurulacak. Peki, İzmir il içi atama sonuçları 2020 açıklandı mı? İzmir MEB il içi öğretmen atama sonuçları…

İl içi atama sonuçları, başvuruların sona ermenin ardından ilgiyle takip ediliyor. MEB tarafından yayımlanan takvime göre il içi atama sonuçları 28 Temmuz’da açıklanacaktı; ancak başvuruların 28 Temmuz saat 13.30’a kadar devam ettiği duyurulunca sonuç takviminde aksama oldu. İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak valilikler tarafından yapılacak ve her ilin Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından ise sonuçlar duyurulacak. MEB Personel Genel Müdürlüğü sayfasında duyurulacak il içi atama sonuçları detaylarını derledik. Peki, İzmir il içi atama sonuçları 2020 açıklandı mı? İşte İzmir MEB il içi öğretmen atama sonuçları…

İZMİR MEB İL İÇİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI

İl içi atamalar, hizmet puanı üstünlüğüne ve öğretmenlerin tercihleri değerlendirilerek yapılıyor. Hizmet puanının eşit olması durumunda ise öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olan ile öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik veriliyor. Eşitlik hala devam ediyorsa, öğretmen bilgisayar kurasıyla atanacak. İl içi atama başvuruları uzatıldığı için sonuçlar da geç açıklanacak. Atama sonuçları, illerin Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından açıklanacağı için Milli Eğitim Müdürlüklerinin duyuru sayfası takip edilmeli. İşte İzmir il içi isteğe bağlı yer değiştirme sonuçlarının takip edileceği ekranlar…

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ