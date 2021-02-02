İzmir felaketi yaşıyor! Uyarılar peş peşe geldi: 2 kişi hayatını kaybetti...

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, İzmir'de kuvvetli sağanak yağış ve rüzgar uyarısının ardından, gece sağanak etkili oldu. Bölgesel olarak yaşanan sağanak yağışta, Foça'da cadde ve sokaklar sular altında kalırken, birçok iş yeri ve evi su bastı.
Sağnak yağışın yanı sıra ilçede fındık büyüklüğünde dolu yağışı aralıklarla devam etti. Yoğun yağış ile birlikte, ilçede dereler, derecikler ve logarlar taştı. Barış Caddesi, Büyükdeniz Sahili, Reha Midilli Sevgi Yolunun büyük bölümü, Pazaryeri, Büyükdeniz Sevgi caddesi, Jandarma Komando Okulu önlerinde sokaklar göle döndü.
İzmir'de gece saatlerinde etkisini artıran yağış nedeniyle Poligon deresi istinat duvarı yıkıldı.
Büyükdeniz sahilinde yükselen deniz, sahille birleşti. Deniz ve sel suları birbirine karıştı.
SELDE DAMAT VE KAYINPEDER HAYATINI KAYBETTİ
Sağanak yağışın hayatı felç ettiği İzmir'de Menderes ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nden geçen Balaban Deresi taştı. Yaşanan selde, Kaan Soydan ile kayınpederi Hıdır Öztürk'ün içinde bulunduğu hafif ticari araç suya kapıldı. Metrelerce sürüklenen araç, devrilen ağaçlara takılıp ters döndü. Kaan Soydan ve kayıpederi Hıdır Öztürk, suda kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda aracın devrildiği yere yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta Soydan'ın cansız bedeni bulundu. Ardından kayınpederin de cansız bedenine ulaşıldı.
İkilinin, sağanak nedeniyle sabah 08.00 sıralarında aynı bölgede bulunan bağ evlerini kontol etmek için yola çıktıkları öğrenildi.
'FOÇA 30 YILDIR BÖYLE YAĞIŞ GÖRMEDİ'
Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz Foça’nın 30 yıldır bu yoğunlukta bir yağmur görmediğini , gündüz saatlerinde deniz sularının yükselmiş olmasının da etkisiyle yağmur ve sel sularının akış hızının düştüğünü söyledi. Gürbüz, "Foça son 30 yıldır böyle yağış almadı. Dağlardan, tepelerden gelen sel suları, denizin yükselmesi sokaklarımızın suyla dolmasına neden oldu. Terminal bölgesinde kaldıkları yeri su basan 5 vatandaşımızı Foça Devlet Hastanesi’ne yerleştirdik. İtfaiye ve belediye ekiplerimiz gerek yollarda ve gerekse su basan ev ve işyerlerinde çalışmaya devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden de takviye ekipler istedik" dedi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, "Kent şu anda afet yaşıyor. Zorunlu olmadıkça evden çıkılmasın" uyarısı yapıldı.
BELEDİYE BAŞKANI SOYER: TRAFİĞE ÇIKMAYIN
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:
"İzmirimiz gece başlayan ve şiddetini artıran olağanüstü yağışla adeta afete maruz kaldı. İlçelerimizin ardından merkezde de dereler taştı. Ekiplerimiz gece boyu teyakkuzdaydı, şu an da görevinin başında. Zorunlu olmayan hemşehrilerimizin sabah trafiğe çıkmamasını rica ediyoruz."
"ZORUNLU OLMAYANLAR TRAFİĞE ÇIKMASIN"
Soyer, bir çok noktada taşkınlar meydana geldiğini belirterek, "Çok şiddetli yağmurda Hacı Ahmet, Mehmetçik, Hıfzısıhha, Poligon, Gümüşpala, Yamanlar, Çitlenbik, Doğançay, Yahya derelerinde yer yer taşmalar var. Bu yüzden bazı cadde ve sokaklar olumsuz etkileniyor. Tüm ekiplerimiz görev başında. Zorunlu olmayanlar lütfen trafiğe çıkmasın” dedi.
DENİZİN RENGİ KAHVERENGİYE DÖNDÜ
Yağışın etkili olduğu bölgelerden Karşıyaka Bostanlı'da ise sel ve taşkın suları nedeniyle denizin rengi kahverengiye döndü. Alsancak semtindeki Kordonboyu da sular altında kaldı.
KAMU ÇALIŞANLARINA İZİN
İzmir valisi Yavuz Selim Köşger kamu çalışanlarının tam gün izinli sayılacağını açıkladı. Vali Köşger son olarak yaptığı açıklamada "Değerli İzmirliler, Öncelikle yaşanan afet dolayısıyla geçmiş olsun. Yağışlar yer yer şiddetli olmak üzere yarın sabaha kadar devam edecek. Trafik kısmen rahatlamakla birlikte açılamayan noktalar bulunmaktadır. Bu sebeple kamu çalışanlarının idari izni tüm güne uzatılmıştır." ifadelerini kullandı.
SANAYİ SİTESİNDEKİ OTOMOBİLLER SULAR ALTINDA KALDI
İzmir’de etkili olan sağanak yağmurda, dere yatağının taşması sonucu Balçova Sanayi Sitesi'nde park halinde olan otomobiller, sular altında kaldı.
Oto tamircisi Soner Tunceli, zararlarının büyük olduğunu belirterek, "Sabah geldiğimizde dükkanın önünde bir tepecik oluştuğunu gördük. Burası normalde dere yatağıdır. Fakat tıkanmış ve bir yerden patlak verdi. Çıkan kumlar dükkanın önüne yığılmış. Sabah geldiğimizde görünce şaşırdık. Hala uğraşıyoruz. Dükkanlarımızın hali rezalet.
Ekipler uğraşıyor. Zarar büyük. Sel suları altında kalan otomobiller müşterilere ait. Birinin kaskosu var, diğerinin yok. Önünü açabilirsek araçları çekmeyi planlıyoruz ama kurtarmak imkansız. 12 yıldır buradayım. İlk kez böyle bir tabloyla karşılaştım. Çok sel oldu ama böyle bir kum yığını hiç görmedim. Dere yatağının önü tıkalı. Çıkışından hiç şu gelmiyor. Dağın toplanan bütün suyu burada. Sular dükkana girdi. Allah'tan afet gece oldu. O nedenle daha az araç vardı. Zararın neresinden dönülse kardır. Gündüz olsaydı önlem almaya çalışırdık. Gece kimse müdahale edemediği için de bu hale geldi" dedi.