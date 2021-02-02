İzmir felaketi yaşıyor! Uyarılar peş peşe geldi: 2 kişi hayatını kaybetti...

SANAYİ SİTESİNDEKİ OTOMOBİLLER SULAR ALTINDA KALDI

İzmir’de etkili olan sağanak yağmurda, dere yatağının taşması sonucu Balçova Sanayi Sitesi'nde park halinde olan otomobiller, sular altında kaldı.

Oto tamircisi Soner Tunceli, zararlarının büyük olduğunu belirterek, "Sabah geldiğimizde dükkanın önünde bir tepecik oluştuğunu gördük. Burası normalde dere yatağıdır. Fakat tıkanmış ve bir yerden patlak verdi. Çıkan kumlar dükkanın önüne yığılmış. Sabah geldiğimizde görünce şaşırdık. Hala uğraşıyoruz. Dükkanlarımızın hali rezalet.

Ekipler uğraşıyor. Zarar büyük. Sel suları altında kalan otomobiller müşterilere ait. Birinin kaskosu var, diğerinin yok. Önünü açabilirsek araçları çekmeyi planlıyoruz ama kurtarmak imkansız. 12 yıldır buradayım. İlk kez böyle bir tabloyla karşılaştım. Çok sel oldu ama böyle bir kum yığını hiç görmedim. Dere yatağının önü tıkalı. Çıkışından hiç şu gelmiyor. Dağın toplanan bütün suyu burada. Sular dükkana girdi. Allah'tan afet gece oldu. O nedenle daha az araç vardı. Zararın neresinden dönülse kardır. Gündüz olsaydı önlem almaya çalışırdık. Gece kimse müdahale edemediği için de bu hale geldi" dedi.