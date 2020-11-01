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İzmir'i deprem vurdu! Can kaybı 49 oldu

01 Kasım 2020 Pazar - 7:15 | Son Güncelleme : 01 11 2020 - 9:56

İzmir'de cuma günü 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem İzmir’in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne’de de hissedildi. İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı 49'a yükseldi.


İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi  Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde vefat edenlerin sayısının 49'a  yükseldiğini açıkladı. 
 
AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 09.35 itibarıyla depremin ardından  40'ının büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere, 850 artçı sarsıntı yaşandığı  belirtildi.
 
Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre 1'i  boğulma nedeniyle olmak üzere 49 vatandaşın depremde hayatını kaybettiği  duyurulan açıklamada, yaralanan 896 kişiden 682'sinin taburcu edildiği, 214  kişinin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi.
 
Açıklamada, 8 binada çalışmaların devam ettiği kaydedildi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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