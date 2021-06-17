İzmir HDP il binasında silah sesleri!

İzmir'in Konak ilçesindeki bir HDP il başkanlığınında da bulunduğu binaya giren kimliği belirsiz bir kişi, tabancayla sokağa ateş açtı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin çalışması sonucu 1 kişi gözaltına alındı. Olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İzmir Konak ilçesindeki bir binaya giren kimliği belirsiz kişi, tabancayla sokağa ateş açtı. Şüpheli, olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Çankaya Semti'ndeki bir binada meydana geldi. HDP İl Başkanlığı'nın da bulunduğu 7 katlı binaya giren kimliği belirsiz kişi, bir anda sokağa tabancayla ateş etti. Korkan vatandaşlar, korunaklı yerlere kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis, binanın bulunduğu sokağın çevresini güvenlik şeridiyle çevirdi. Yaya geçişine sokak kapatıldı. Polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaşanan olaylarda bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.