İzmir depreminin sembol ismi Ayda'ya sürpriz doğum günü kutlaması

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'un makam odası sürpriz doğum günü öncesi balonlarla süslendi. Belediyeye gelen Ayda ve ağabeyi Atakan Gezgin, İduğ tarafından karşılandı. Başkan İduğ çocuklara balon hediye etti.

Daha sonra doğum günü pastası kesildi.

İduğ, Ayda'ya, en sevdiği bir çizgi film karakterinin kostümünü armağan etti.

Ayda'nın ağabeyi Atakan'a da Sakarya 'da yaşayan bir çocuk tarafından gönderilen kumbara verildi.

Ayda Gezgin, sürpriz doğum günü etkinliği için teşekkür etti. Büyüyünce ne olmak istersin sorusu üzerine Gezgin, "Öğretmen" diye cevap verdi.

Başkan İduğ ise AA muhabirine, Ayda ve ailesinin 30 Ekim'den itibaren İzmir 'e emanet olduğunu söyledi.

Gezgin ailesinin bundan sonraki yaşamında hep yanında olacaklarını vurgulayan İduğ, "Doğum gününde onlarla birlikte olmaktan çok mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Abisi Atakan da Bornova Belediyespor Kulübünde basketbol oynuyor. Onun bundan sonraki hayatında da yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Amca Onur Gezgin ise yaşadıkları bu süreçte tüm Türkiye'den destek geldiğini belirtti.

"Ayda doğum gününe maalesef annesi olmadan girdi" diyen Gezgin, "İsterdik ki annesi de burada olsun. Ayda'nın her şeyi var. Annesinin dışında hiçbir eksiği yok. Bu noktada biz elimizden geleni yapıyoruz ama ne olursa olsun annesini hiçbir şey geri getiremeyecek. Ara ara annesini soruyor." dedi.