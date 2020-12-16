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İzmir depreminin sembol ismi Ayda'ya sürpriz doğum günü kutlaması

AA |  16 Aralık 2020 Çarşamba - 21:11 | Son Güncelleme : 16 12 2020 - 21:11

İzmir'de, 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından çıkarılan Ayda Gezgin için 4. yaş gününde kutlama yapıldı.


Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'un makam odası sürpriz doğum  günü öncesi balonlarla süslendi. Belediyeye gelen Ayda ve ağabeyi Atakan Gezgin,  İduğ tarafından karşılandı. Başkan İduğ çocuklara balon hediye etti.
 
Daha sonra doğum günü pastası kesildi.
 
İduğ, Ayda'ya, en sevdiği bir çizgi film karakterinin kostümünü  armağan etti.
 
Ayda'nın ağabeyi Atakan'a da Sakarya'da yaşayan bir çocuk tarafından  gönderilen kumbara verildi.
 
Ayda Gezgin, sürpriz doğum günü etkinliği için teşekkür etti.  Büyüyünce ne olmak istersin sorusu üzerine Gezgin, "Öğretmen" diye cevap verdi.
 
Başkan İduğ ise AA muhabirine, Ayda ve ailesinin 30 Ekim'den itibaren  İzmir'e emanet olduğunu söyledi.
 
Gezgin ailesinin bundan sonraki yaşamında hep yanında olacaklarını  vurgulayan İduğ, "Doğum gününde onlarla birlikte olmaktan çok mutlu olduğumu  ifade etmek isterim. Abisi Atakan da Bornova Belediyespor Kulübünde basketbol  oynuyor. Onun bundan sonraki hayatında da yanında olmaya devam edeceğiz." diye  konuştu.
 
Amca Onur Gezgin ise yaşadıkları bu süreçte tüm Türkiye'den destek  geldiğini belirtti.
 
"Ayda doğum gününe maalesef annesi olmadan girdi" diyen Gezgin,  "İsterdik ki annesi de burada olsun. Ayda'nın her şeyi var. Annesinin dışında  hiçbir eksiği yok. Bu noktada biz elimizden geleni yapıyoruz ama ne olursa olsun  annesini hiçbir şey geri getiremeyecek. Ara ara annesini soruyor." dedi.

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İzmir 30 Ekim Rıza Bey Apartmanı
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