İzmir depremini bilen Prof. Ercan deprem uyarısı

10 yıldır Sisam yakınlarında büyük bir deprem olacağını belirten Prof. Dr. Ahmet Ercan, İzmir depreminden üç gün önce de bunu tekrarlamıştı. Ercan şimdi de, önümüzdeki 100 yıl içinde öngördüğü büyük depremlerin yerini ve şiddetini açıkladı.

Jeofizik yüksek mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan tutarlı deprem tahminleriyle tanındı. Hatta İzmir depreminden 12 ve üç gün önce uyarı yaptı. Daha önce yine Foça-Karaburun-Midilli üçgeninde olacağını söylediği deprem 2017’de oldu. Prof. Dr. Ercan “O çok büyük bir deprem değildi. O dönem İzmir bir depremi hasarsız atlatarak güvenli bir alana girdi. Fakat son dönemde Sisam’ın üzerinde jeofizik bilgiler yığılmaya başlamıştı” dedi.

İzmir’deki bu yıkımı önlemek için yapılabilecek bir şey var mıydı? sorusuna cevap veren Prof. Dr. Ahmet Ercan, “Üç gün önce yapılacak bir şey yoktu tabii. Uzun vadede yapılması gereken işler bunlar. Aslında beni en çok dinleyenler İzmirliler. Şehrin çevresini saran dağlara yerleşim yapılması gerekiyordu. Yapıldı da... Örneğin kuzeydeki Yamanlar Dağı. 99’dan beri yaptığım açıklamalar sonucunda, dağ şimdi toplu konutlarla dolu. Ayrıca Güney’deki Dikmen Dağı. Aydın yolu, Balçova, Buca ... ‘Bunlar sağlam yerler, buralara yerleşin’ dedim. İnsanlar buralara yerleşmeye, toplu konutlar yapmaya başladı. Bu sayede aslında can kaybı bir miktar azaldı.” ifadelerini kullandı.

Sığ temel üzerine Karadeniz mimarisi

En büyük hatanınsa Bayraklı’da yapıldığını söyleyen Ercan, “Bir süre önce Meles civarında, 1850’de kurumuş olan Halkapınar Gölü üzerinde, yani Bayraklı tarafında yapılaşma başladı. Göl üzerinin yapılaşmaya açılması, idam ipine başını geçirmen gibi bir şeydir. Yaptığımız jeofizik araştırmalarda buranın zemininin çamur niteliğinde olduğunu görmüştük. Burada bina yapabilmek için gerekli temelin en az 86 metre olması gerektiğini bulmuştuk. Bir yapının temeli bu kadar olmayacağına göre... Orada Karadeniz mimarisiyle sığ bir temel üzerine yerleşim başladı. Ayrıca bugün yıkılan yapılar mühendislik hizmeti alınmayan, denetlenmeyen mimarilerdir.” ifadelerinin kullandı.

Sözlerine devam eden Ercan, “Tabii tüm bunlar halkın gelir seviyesiyle ilgili. Gelişmiş ülkelerde çok daha büyük depremlerde bile yıkım olmuyor. Bir ülkede ekonomi ne kadar gelişmişse, depremlerde yaşanan can kaybı o kadar az olur.” dedi.

Gelecek 100 yılın depremleri

Daha önce pek çok kez İstanbul ’daki büyük depremin 2045’te gerçekleşebileceğini, ancak hata payının 5-10 yıl olabildiğini belirten Prof. Dr. Ahmet Ercan’ın önümüzdeki 100 yıl içinde öngördüğü bazı büyük depremler şöyle:

Gemlik-İznik: 7.8

Mudanya-Manyas: 7.5

Kocaeli-Adapazarı-Düzce-Bolu: 7.4

Çankırı-Kastamonu: 6.9

Amasya-Tokat: 7.2

Erzincan-Tunceli: 7.5

Erzurum-Kars-Ardahan: 7.3

Ermenistan-Gürcistan: 7.2

Bingöl-Muş: 6.9

Ağrı-Iğdır-Çaldıran: 7.5

Van-Erciş: 6.5

Diyarbakır: 6.8

Hakkâri-Şırnak-Yüksekova: 7.2

Hatay-İskenderun: 7.2

Osmaniye-Adana-İçel-Karataş: 6.3

Kaş-Finike: 6.9

Afyon-Beyşehir-Isparta-Burdur: 6.8

Rodos-Fethiye: 7.2

Gökova-Marmaris-Bodrum-Muğla: 7.1

Bergama-Çandarlı-Dikili: 7.1