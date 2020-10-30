İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından sosyal medyada birçok fotoğraf ve video paylaşıldı. O videolardan biri de Manisa İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal'ın yönettiği ekibin İzmir'de enkaz altında kalan genci kurtardığı anlardı. Gencin kendisini kurtarmaya gelen ekiptekilerden birine 'abi sen gitme' deyişi yürek yaktı.
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İzmir depreminde yürek yakan görüntü: Abi sen gitme
30 Ekim 2020 Cuma - 22:35 | Son Güncelleme : 30 10 2020 - 23:23