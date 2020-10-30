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İzmir depreminde yürek yakan görüntü: Abi sen gitme

30 Ekim 2020 Cuma - 22:35 | Son Güncelleme : 30 10 2020 - 23:23

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden sonra enkaz altında kalan bir genç ile onu kurtarmaya çalışan görevlinin diyaloğu yürekleri dağladı.


İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından sosyal medyada birçok fotoğraf ve video paylaşıldı. O videolardan biri de Manisa İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal'ın yönettiği ekibin İzmir'de enkaz altında kalan genci kurtardığı anlardı. Gencin kendisini kurtarmaya gelen ekiptekilerden birine 'abi sen gitme' deyişi yürek yaktı.

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