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İzmir depreminde kaybolmuştu! 1 yıl sonra bu halde bulundu

AA |  15 Ekim 2021 Cuma - 20:52 | Son Güncelleme : 15 10 2021 - 20:52

İzmir'deki depremde deniz suyunun taşması sonucu kaybolan tekne, 1 yıl sonra bulunarak sahibine teslim edildi.


Sığacık ilçesi açıklarında balıkçı teknelerinin radarına bir tekne  takıldı. Batığı inceleyen balıkçılar, teknenin Selin Ceren Arslan Erkoke'ye ait  olduğunu ve 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremin ardından deniz  suyun taşmasıyla kaybolduğunu belirledi.
 
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Erkoke, başka bir teknenin  yardımıyla teknesini kıyıya yanaştırdı.
 
Erkoke, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaybolan teknesini bulduğu  için çok mutlu olduğunu belirterek, "Depremden üç gün önce aldığım teknemin  keyfini hiç çıkaramamıştım. Teknemin adı Yaman. Yaman'ı baştan aşağıya yenileyip  yeniden suya çıkarmak için bekleyeceğim." dedi.

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İzmir deprem deniz suyu
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