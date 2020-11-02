İzmir depreminde hasar ihbarı 6 bin 500'e ulaştı! Sigortalılara 1,2 milyon TL ödendi

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), İzmir depreminde evi gören Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi sahiplerine ilk ödemeleri yaptı. Ödemeler öncelikli depremde yıkılan ve ağır hasar gören konutlara yapılmaya başlandı. DASK'ın 5 bin 900'ü İzmir'den olmak üzere depremden etkilenen toplam 10 ilden toplam bedel karşılığı ihbarı sayısı bugün itibariyle 6 bin 500'e ulaştı. İlk etapta 100 hasar eksperiyle sahaya inen DASK; Önümüzdeki günlerde bu sayıyı 200'e çıkaracak. Aynı zamanda hasar tespit yerinde bölümünde İzmir'de “DASK İletişim Merkezi” kuruldu. Birikmiş deprem rezervi ve reasürans ömrü sayesinde 25 milyar TL olan hasar ödeme kapasitesi Kasım ayı 40 milyar TL'ye yükseltildi.

İzmir Merkezli depremin Ardından hızla Hasar Tespit çalışmalarına Başlayan Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) , evi Hasar gören Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi Sahiplerine Hasar tazminatı ödemelerine başladı. DASK , Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi bulunan ve depremde hasar gören konut lara 1,2 milyon TL ödedi.

"İzmir'de DASK İletişim Merkezi kurduk"

2 Kasım Pazartesi günü itibariyle Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi sahiplerine toplam 1,2 milyon TL ödeme yaptıklarını vurgulayan DASK Koordinatörü Erdal Turgut şöyle konuştu:

“Depremden birkaç saat sonra İzmir 'e ulaşıp Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın İzmir İl Müdürlüğü'nde DASK İletişim Merkezi kurduk. DASK yöneticisi ve ekiplerinin bir bölümü buradan devam ediyor. Sahadaki araştırmalarda takip ediyor, sigortalılarımızla birebir temas kurabiliyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve AFAD koordinatörü olmak üzere tüm kamu kurumlarıylaeli bir çalışma ve işbirliği içindeyiz. ALO DASK 125 ç ağrı merkezi, www.dask.gov.tr internet sitesi ve e-devlet sitesinde hasar ihbarı almaya devam ediyoruz. Hedefimiz, sigortalılarımızın Zorunlu Deprem Sigortası edinerek elde ettikleri finansal güvencenin karşılığını vermek ve yanlarında olduğumuzu hissettirmek. ”

Depremin olduğu günden bu yana sahada aralıksız çalıştıklarını belirten Turgut yaz ifade etti:

“2 Kasım 25 bin 900'ü İzmir'den olmak üzere depremden etkilenen 10 ilden toplam 6 bin 500 hasar ihbarı aldık. Hedefimiz, ilk 72 saat için de sigortalılarımıza hasar tazminatı ödemesi başlartı. DASK, evi depremde baş dişlerimizin düzenini yeniden kurmada çok önemli bir rol oynuyor. Misyonumuz yaraları sarmak, normal hayata dönüşü sağlamak. Bunun bilinciyle ilk etapta 100 eksperimizle sahaya çıktık. Bu sayı önümüzdeki günlerde 200'e kadar yükselecek. Eksperlerimiz hasar ihbarı yapan sigortalılarımızın konutlarında inceleme yapıp, raporlarını bize mobil cihazlarından anında ulaştırıyorlar. Hasar hasarlarını çok daha hızlı sonuçlandırıyoruz. "

DASK'ın ödeme yapısı 40 milyar TL'ye yükseldi

DASK'ın kuruluşundan bu yana Zorunlu Deprem Sigortalı konut sayısı 10 milyona yaklaşırken, Türkiye genelinde sigortalılık oranı yüzde 56 oldu. Elazığ depreminde 230 milyon TL ve Van depreminde 137 milyon TL olmak üzere kuruluşundan bu yana 450 milyon TL hasar ödemesi yapan DASK, ödeme gücü artırmayı da sürdürüyor. Birikmiş deprem rezervi ve reasürans ömrü sayesinde 25 milyar TL olan hasar ödeme kapasitesi Kasım ayı 40 milyar TL'ye yükseltildi. DASK, kapsama giren konutlarda yüzde 100 sigortalılık hedefiyle devam ediyor.