İzmir depremi son durum: Müteahhitler tutuklandı mı? Hangi binaların müteahhitleri gözaltına alındı?

İzmir depremi sonrası başlatılan soruşturmada, 9 şüpheli asliyeye sevk edildi. İzmir'deki depremde yıkılan ve ağır hasar alan binalardaki ölüm ve yaralanmalara ilişkin haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 8 müteahhit, 1 fenni mesul adliyeye sevk edildi. İşte İzmir depremi son durum…

İzmir'de yaşanan 6.6 şiddetindeki deprem ardından, depremde yıkılan ve ağır hasarlı olan binaları yapanlar hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında müteahhitler adliyeye sevk edildi. İzmir depremi son durum

DOĞANLAR VE RIZA BEY APARTMANI MÜTEAHHİTLERİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Soruşturma kapsamında Yağcıoğlu Apartmanı müteahhidi Ş.A ile fenni mesul O.A, Cumhuriyet Sitesi B ve C bloklarının fenni mesulü E.İ, Yılmaz Erbek Apartmanı'ndaki market sahibi R.Y, market yapı sahibi M.Y. ile Yılmaz Erbek Apartmanı fenni mesulü N.B, Emrah Apartmanı fenni mesulü T.A, Doğanlar Apartmanı müteahhidi Ç.D. ile Rıza Bey Apartmanı müteahhidi H.H.Ö. gözaltına alınmıştı.

Edinilen bilgiye göre olayla ilgili gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 8 müteahhit, 1 fenni mesulün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.