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İzmir'den sıcak görüntü! Gördüğü manzara karşısında gözyaşlarını tutamadı

İzmir'den sıcak görüntü! Gördüğü manzara karşısında gözyaşlarını tutamadı İzmir’i vuran 6.6 büyüklüğündeki depremde en büyük hasar Bayraklı ilçesinde yaşandı. İzmir’den yansıyan görüntüler Türkiye’yi yasa boğarken, İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Cenk Yaltırak, Bayraklı’da yıkılan sekiz katlı Rıza Bey Apartmanı örneği üzerinden önemli tespitlerde bulundu. İzmir'den gelen son kare ise kurtarma ekiplerinin psikolojisini gözler önüne serdi.
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