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İzmir'den sevindiren haberler! 17 saat sonra sağ çıktılar

AA |  31 Ekim 2020 Cumartesi - 7:46 | Son Güncelleme : 31 10 2020 - 9:25

İzmir'de arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Rıza Bey Apartmanı enkazından 16 yaşındaki İnci Okan ve Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından da Hülya Özmet, yaklaşık 17 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı.


Merkez üssü İzmir'in Seferihisar açıkları olan depremden en fazla  etkilenen Bayraklı ilçesinde 9 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Deprem sonrası Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin telefonla  görüştüğü Buse Hasyılmaz'ın yanında bulunan İnci Okan'dan sevindirici haber  geldi.
 
 
Buse ve ailesinin ardından 16 yaşındaki İnci Okan da arama kurtarma  ekiplerinin çabası sonucu 17 saat sonra çıkarıldı. Okan'ın yaralı olarak  çıkarılması yakınlarını ve çevredeki vatandaşları sevindirdi. Depremde bir marketin bulunduğu alt iki katı çöken Yılmaz Erbek  Apartmanı'nda da arama kurtarma ekipleri, başarılarına devam ediyor.
 
 
Son 1,5 saatte Fadime Tolu ve Gülçin Aykut Soydan'ın ardından Hülya  Özmet de yaralı olarak enkazdan çıkarıldı. Özmet, ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesine götürüldü.
 
Barış Sitesi'nde enkaz altıda kalan Nurcan Tosun (50), 17 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı.
 
 
 

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