İzmir'den Davutoğlu'na şok: 6 ilçe başkanı istifa etti

Gelecek Partisi'nin Torbalı, Karabağlar, Menderes, Karaburun, Seferihisar ve Konak ilçe başkanları, görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Genel Başkanlığını Ahmet Davutoğlu'nun yürüttüğü Gelecek Partisi'nde istifa haberleri ardı ardına geldi. Gelecek Partisi'nin Torbalı, Karabağlar, Menderes, Karaburun, Seferihisar ve Konak ilçe başkanları, Karabağlar İlçe Başkanlığında bir basın toplantısı düzenledi. Düzenlenen toplantıda 6 ilçe başkanı, istifa ettiğini duyurdu.

Gelecek Partisi Torbalı İlçe Başkanı Zeynel Abidin Fidaner, ilçe başkanları adına bir açıklama yaparak, “Son zamanlarda ilçe başkanları olarak genel merkezin İzmir ’e karşı yakışıksız politikaları bize bu kararı almaya mecbur bırakmıştır” dedi.