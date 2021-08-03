İzmir’den aşılama başarısı! Mavi kategoriye girdi

İzmir, koronavirüs tablosunda yüzde 75'lik aşılama oranıyla mavi kategoriye girdi. İzmir Valisi Yavuz, "Daha sağlıklı günlere ulaşmak için kolları sıvıyoruz" uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanlığı’nın ‘Kovid-19 Bilgilendirme Platformu’nda İzmir , yüzde 75'lik aşılama oranıyla mavi kategoriye girdi.

İzmir, Türkiye'de mavi kategoride yer alan 10'uncu il oldu. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından, işte özlenen tablo notuyla paylaşım yaptı.