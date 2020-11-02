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İzmir'deki depremin 58. saatinde bir mucize!

AA |  02 Kasım 2020 Pazartesi - 1:07 | Son Güncelleme : 02 11 2020 - 1:23

İzmir'deki Emrah Apartmanı enkazından yaklaşık 58 saat sonra 14 yaşındaki İdil Şirin yaralı çıkarıldı.


Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan depremden en  fazla etkilenen Bayraklı ilçesinde, arama kurtarma çalışmalarından sevindirici  bir haber geldi.
 
Enkaz altında kalan 14 yaşındaki İdil Şirin'le temas kuran ekipler,  titiz bir çalışmanın ardından kız çocuğunu sıkıştığı yerden kurtardı ve enkaz  altında ilk yardım gerçekleştirdi.
 
Depremden yaklaşık 58 saat sonra yaralı olarak enkazdan çıkarılan İdil  Şirin, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İdil Şirin, enkaz altından yaralı  kurtarılan 105'inci kişi oldu.
 
Çalışmaları Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve AFAD Başkanı  Mehmet Güllüoğlu da izledi.
 
Güllüoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İdil çıktı"  ifadesine yer verdi.
 
Sosyal medyada İdil Şirin ile kardeşinin enkaz altında olduğu ve  kendilerinden haber alınamadığı bilgisi paylaşılmıştı.
 

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İzmir Emrah Apartmanı kız çocuğu deprem
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