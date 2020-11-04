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İzmir'deki depremde ölenlerin 112'si 9 binanın enkazından çıkarıldı

AA |  04 Kasım 2020 Çarşamba - 18:44 | Son Güncelleme : 04 11 2020 - 18:44

İzmir'de cuma günü yaşanan ve 114 kişinin hayatını kaybettiği depremde yıkılan 9 binanın enkazında 112 kişi yaşamını yitirdi.


AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, deprem Bayraklı ilçesindeki 9  binada ölümlere neden oldu.
 
Depremde 37 kişinin öldüğü, 19 kişinin sağ çıktığı Rıza Bey  Apartmanı'nın yapı kullanma tarihinin 19 Ocak 1997 olduğu, deprem öncesi binada  32 daire ve 5 iş yerinin bulunduğu öğrenildi. Bu binanın mu?teahhidi H.H.O?.  gözaltına alındı.
 
Aynı mahalledeki iki bloktan oluşan Emrah Sitesi'nde ise 30 kişi  hayatını kaybetti, kurtulan depremzede sayısı ise 25 oldu. Yapı kullanma tarihi  31 Aralık 1992 olarak kayıtlara geçen sitede 28 daire ve 6 iş yeri vardı. Binanın  mu?teahhidi M.B.U'nun yakalanması için çalışma başlatılırken fenni mesulu? T.A.  go?zaltına alındı.
 
Deprem acısının yaşandığı diğer bir bina olan Dog?anlar Apartmanı'nda  14 kişi vefat ederken 15 kişi binadan çıktı ya da kurtarıldı. Yapı kullanma  tarihi 8 Mart 1993 olan, 42 daire ve 8 iş yeri bulunan binanın mu?teahhidi Ç.D.  go?zaltına alındı.
 
Adalet Mahallesi'ndeki dört bloklu Barıs? Sitesinde 3 blok, depremde  yıkıldı, 11 kişi öldü, 2 kişi sağ çıktı. Binada 21 daire ve 1 iş yeri olduğu,  müteahhidinin vefat ettiği, fenni mesulu? E.İ'nin gözaltına alındığı, sitenin  yapı kullanma tarihinin ise 2 Mart 2000 olduğu ifade edildi.
 
Manavkuyu Mahallesi'ndeki Yag?cıog?lu Apartmanında da 11 kişi yaşamını  yitirdi, 7 kişi kurtuldu. Binanın mu?teahhidi Ş.A. ile fenni mesulu? O.A.  go?zaltına alındı. Binada 14 daire ve 4 iş yeri vardı.
 
Manavkuyu Mahallesi'ndeki Yılmaz Erbek Apartmanı'nda ise 9 kişi öldü.  13 kişinin kendi imkanlarıyla ya da ekiplerin desteğiyle kurtulduğu binanın  mu?teahhidi M.Y, binadaki marketin mal sahibi R.Y. ve binanın fenni mesulu? N.B.  gözaltına alındı.
 
Apartmanda 45 daire ile 2 iş yerinin bulunduğu, yapı kullanma  tarihinin 4 Ekim 2006 olduğu kaydedildi.
 
Depremde iki kişi de Seferihisar ilçesinde hayatını kaybetmişti.

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İzmir deprem bina
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