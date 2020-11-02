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İzmir'deki depremde 'iflas' detayı! Bu yüzden ayakta kalmış...
Sitenin temelinin 1991’de atıldığını anlatan site sakini Abdullah Yaşar, “Sitedeki 3 binadan 2’si yerin altına girdi. Benim oturduğum bina sapasağlam duruyor. Komşulara ‘Bu neden böyle oldu’ diye sordum. Müteahhit iflas etmiş, bizim binayı başka müteahhit yapmış. Bu yüzden ayakta kalmış” dedi. Barış Sitesi’nde yıkılan 3 binanın müteahhidinin yaptığı Cumhuriyet Sitesi de büyük hasar gördü.
İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürerken, acı bilançonun failleri de yavaş yavaş ortaya çıkıyor.