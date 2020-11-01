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İzmir'deki deprem bölgesinde sıcak gelişme! 52 saat sonra haber var

AA |  01 Kasım 2020 Pazar - 20:27 | Son Güncelleme : 01 11 2020 - 21:02

6.6 büyüklüğündeki İzmir-Seferihisar depreminin 52. saatinde Doğanlar Apartmanı'ndan 2 kişi daha enkazdan çıkarıldı. Ekipler, 1 kişiye daha ulaşmaya çalışıyor.


6.6 büyüklüğündeki İzmir-Seferihisar depreminin 52. saat sonra Doğanlar Apartmanı'ndan 2 kişi daha enkazdan çıkarıldı. Ekipler, 1 kişiye daha ulaşmaya çalışıyor.

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

AFAD'dan yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 69'a çıktığı duyuruldu.
 
Açıklamada, 949 kişinin yaralandığı, bunlardan 729'unun tedavilerinin ardından taburcu edildiği, 220'sinin tedavisinin sürdüğü kaydedildi.
 
İzmir'de 8 binada arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada, depremin ardından 43'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere 987 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.

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