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İzmir'deki 'çıplak semazen' gösterisi tepkilere neden oldu!

AA |  15 Eylül 2021 Çarşamba - 15:50 | Son Güncelleme : 15 09 2021 - 15:50

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümde düzenlenen yarı çıplak semazen gösterisi tepkilere neden oldu. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, uluslararası organizasyonun galasında sergilenen dansı eleştirerek ‘yarı çıplak semazen görüntülerinin kabul edilemez’ olduğunu söyledi.


CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kutlama, anma ve tanıtımlarda "işi zıvanadan çıkarmayı marifet saydığını" savunan Sürekli, "9 Eylül zafer  yürüyüşü kortejinin önünde palyaçoları, hokkabazları yürüten zihniyet, şimdi de 700 yıllık Mevlevi kültürünü kurban etmiştir. Adına 'yeni kültür arayışı' diyerek  ortak değerlerimizi ve tarihimizi yerle yeksan eden bu yaklaşımları ile  Mevlana'yı aslında hiç anlamadıkları, özümüze ne denli uzak düştükleri ortadadır. Öyle ki İzmir’de sığındıkları hoşgörü zemini de bu marjinalliği  kaldırmayacaktır" ifadelerini kullandı.
 
"OLACAK İŞ DEĞİL"
 
MHP İl Başkanı Veysel Şahin de belden yukarısı çıplak semazen  görüntüleri izlediğinde hayretler içinde kaldığını söyledi.
 
İzmir'in kurtuluş gününde düzenlenen kortej yürüyüşünde de tuhaf  görüntülerin ortaya çıktığını anlatan Şahin, şöyle konuştu:
 
"Israrla Pagos zihniyeti budur, bunun yıkılması gerektiğini  söylüyorum. Kafalarının arkasında mutlaka başka hesaplar vardır. Türk kültürü,  kabullendiğimiz ortak kültür bunu aslı kabul etmez. Dünyaya başka bir yerden  bakıyorlar. Bunlar başka amaca matuf işlerdir. Bunlar Türk milletine yönelik  işler değildir. İzmirlinin artık bu zihniyeti anlaması lazım. Gerçekten olacak bir iş değil." 
 
İzmir'de düzenlenen zirve kapsamında 10 Eylül'de Agora Antik Kenti'nde  gala yemeği organize edilmiş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da  katıldığı basına kapalı etkinlikte üstü çıplak bir dansçının semazen temalı dans gösterisi tepkilere neden olmuştu. 
 

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