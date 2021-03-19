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İzmir'de vahşet! Karşısına çıkanları tek tek öldürdü

AA |  19 Mart 2021 Cuma - 23:27 | Son Güncelleme : 19 03 2021 - 23:32

İzmir'in Bayındır ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasında olduğu karısını, kayınvalidesini ve kayınvalidesinin kuzenini öldürdü.


Alınan bilgiye göre, kayınvalidesi Serpil Palalı'nın (47) Hacı İbrahim  Karaselvi Sokak’taki evine giden Hüsnü T. (31), kayınvalidesi ve boşanma  aşamasında olduğu eşi Serap T. (29) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi  üzerine kayınvalidesi ve eşini tabancayla vurduktan sonra dışarı çıkan Hüsnü T,  silah seslerini duyarak eve doğru gelen Palalı'nın kuzeni Hamza Kuzucuk'u (45) da  yaraladı.
 
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, anne ve kızının hayatını  kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Kuzucuk ise kaldırıldığı Torbalı Devlet  Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
 
Olaydan sonra kaçan Hüsnü T, Hatay Mahallesi Çayır Caddesi'nde  silahıyla birlikte gözaltına alındı.
 
  
 

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İzmir Bayındır boşanma
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