04 Temmuz 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.377 0.28 EURO 10,3240 0.32
USD 8,7000 0.57 ALTIN 498,990 0.98
CANLI BORSA
TÜMÜ

İzmir'de, tren rayları yakınında bir gencin cesedi bulundu

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA) |  03 Temmuz 2021 Cumartesi - 23:25 | Son Güncelleme : 03 07 2021 - 23:25

İzmir'in Konak ilçesinde, uyuşturucu madde kullandıktan sonra fenalaştığı ileri sürülen Efe Cemal M. (18), tren rayları yakınında ölü bulundu.


Olay, saat 19.00 sıralarında Ege Mahallesi 1550 sokakta meydana geldi. Vatandaşlar, elektrik direklerinin yakınında bir kişinin hareketsiz şekilde yattığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine Alsancak Tren Garı yakınına gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, hareketsiz şekilde yatan gencin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemede yaşamını yitiren gencin Efe Cemal M. olduğu belirlendi. Epilepsi hastası olduğu öğrenilen Efe Cemal M.'nin, uyuşturucu madde kullandıktan sonra fenalaşarak yaşamını yitirdiği ileri sürüldü. Efe Cemal M.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gencin kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.

ETİKETLER

İzmir uyuşturucu Konak
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.