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İzmir'de toplu ulaşıma zam!

AA |  14 Ağustos 2020 Cuma - 23:33 | Son Güncelleme : 15 08 2020 - 0:18

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, 1 Eylül'den itibaren toplu ulaşımda yüzde 5,6 zam yapılmasına ve 90 dakikalık aktarma süresinin 120 dakikaya çıkarılmasına, ikinci ve üçüncü binişlerden 50 kuruş ücret alınmasına karar verdi.


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in başkanlığında  gerçekleştirilen belediye meclisinin ağustos ayı ikinci oturumunda, Plan ve Bütçe  Komisyonunda kabul edilen ulaşım zamları görüşüldü. 1 Eylül'den itibaren toplu ulaşımda yüzde 5,6 zam yapılmasına ve 90  dakikalık aktarma süresinin 120 dakikaya çıkarılmasına, ikinci ve üçüncü  binişlerden 50 kuruş ücret alınmasına  ilişkin teklif, AK Partili ve MHP'li  üyelerin ret oylarına karşın oy çokluğuyla kabul edildi.
 
Buna göre, tek biniş ücretinde 10 kuruş indirim yapılarak 3,56 liradan  3,46 liraya düşürüldü. İlk iki aktarmada 50'şer kuruş alınırken, sonraki  aktarmaların ücretsiz olması kararlaştırıldı. Öğrenci, öğretmen ve 60 yaş  tarifelerinde ise bir değişiklik yapılmadı.
 
AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Özgür  Hızal, kentte uygulanan 90 dakikalık aktarma sisteminin 12 yıldan bu yana  uygulandığını, bu süre içinde iki ve daha fazla kent içi ulaşım araçlarını  kullanan vatandaşlardan ücret alınmadığını hatırlattı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, her fırsatta İzmir  ulaşımında uygulanan sistemi örnek gösterdiğini belirten Hızal, "Soyer, adaylık  sürecinde seçim vaatleri arasında, 'Kesinlikle 90 dakika uygulamasının  kaldırılmayacağı' yönünde vaatlerde bulundu. Biz de İzmirliler de takdir  ediyordu. Ama bugün CHP ve İYİ Parti meclis üyelerinin oyları ile 12 yıllık saat  gibi işleyen ve İzmirlilerin lehine olan ücretsiz 90 dakika uygulamasını sona  erdiriyorlar. Hem bir taraftan İzmirlileri aktarma sistemine mahkum ettiler hem  de bir taraftan bu sistem üzerinden İzmirlilerin cebine göz diktiler." dedi.Hızal, Soyer'in göreve geldiği günden bugüne, ulaşıma ortalama yüzde  40'dan fazla zam yaptığını, halkın mağdur edildiğini ifade etti. İzmir'de geçen meclis toplantısında suya da yüzde 11,56 oranında zam  yapıldığını hatırlatan Hızal, şunları kaydetti:
 
 "Kent artık ilklerin şehri değil zamların şehri olarak anılmaya  başlandı. Bugün ulaşım zammını şirinleştirmek için 'Aslında biz zam yapmıyoruz,  fiyat düzenlemesi yapıyoruz' diyorlar. '3,56 lirayı 3,46 liraya düşürüyoruz.  Birinci ve ikinci aktarmalarda 50’şer kuruş alıyoruz' diyerek 50 kuruşu  küçümsüyorlar. İzmirlilere yanlış bilgiler veriyorlar. Bugün yapılan zam, 90  dakikanın ortadan kalkması ile birlikte, ilk aktarma için yüzde 13, ikinci  aktarma için yüzde 25 olacak. 'Martın sonu bahar' dediler, 'her şey çok güzel  olacak' dediler, 'aşkla İzmir' dediler ve daha da önemlisi 'arka sıradakilere  önem vereceğiz' dediler. Bahar henüz gelmedi, İzmir’e olan aşklarının da  bittiğini çoktan görüyoruz. Çok daha kötüsü olan o 'arka sıradaki oturan' diye  tabir ettiklerini, her geçen gün arkalara itiyorlar."
 
 
 MHP İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Selahattin  Şahin de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle insanların zor günler  yaşadığını, kentte suya ve ulaşıma yapılan zamların yılbaşından itibaren  yapılmasının daha iyi olacağını ifade etti.  AK Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe ise  Büyükşehir Belediyesinin mali açıdan zor durumda olduğunu iddia ederek, "Bu  önerge çarşamba günü geldi ve acil denildi. Yoksa bir günde bu kararı acilen  geçirin demezler. Şu an Seferihisar’da işçilere para ödenmiyor. Seferihisar battı  şimdi sıra İzmir Büyükşehir Belediyesinde. Biz çekilen kredilere neden onay  verdik. Pandemi dönemi geçsin zamlar gelmesin diye verdik. İzmir bu kadar  borçlanmayı bu kadar kötü yönetilmeyi hak etmiyor. Sizin İzmir aşkınız bitmiş."  ifadelerini kullandı.  Eleştirilere yanıt veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç  Soyer ise ulaşım zammını savundu.  Kovid-19 sürecinde Büyükşehir Belediyesi gelirlerinde önemli bir kayıp  olduğunu dile getiren Soyer, "Geçen yılın ilk dönemine göre son 5 ay içinde 225  milyon lira hasılat kaybımız var. Pandemi döneminde yaşadığımız tüm dünyayı  etkileyen bir şey büyük bir kayıp. Diğer büyük illere göre en düşük toplu ulaşım  İzmir’dedir. Şu an itibarıyla Ankara ve İstanbul’dan daha düşüğüz." dedi.  Dilek ve temenni kısmında Soyer ile konuşma sürelerine uymadığını  belirttiği AK Partili meclis üyeleri arasında tartışma yaşandı.
 
 
Soyer'in "Biz sizi nasıl susturacağız? Nasıl herkes gibi  dinleyeceksiniz. Şimdi sizi çıkaracağım" sözleri üzerine AK Parti grubu  toplantının yapıldığı meclis salonunu terk etti.
 
  
 

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