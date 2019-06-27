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İzmir'de terör operasyonu: 9 gözaltı

AA |  27 Haziran 2019 Perşembe - 10:03 | Son Güncelleme : 27 06 2019 - 10:03

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.


İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında terör  örgütü PKK/KCK'ya finansman ve eleman temin ettikleri, örgütün talimatları  doğrultusunda hareket ettikleri iddiasıyla 9 şüpheli hakkında yakalama kararı  çıkarıldı.
 
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin kent merkezi ile  Menemen, Torbalı ve Seferihisar ilçelerinde düzenlediği operasyonda 9 şüpheli  gözaltına alındı.
 
Adreslerde yapılan aramalarda ise terör örgütü tarafından şüphelilere  gönderilen talimatlar ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi, dijital verilere el  konuldu.
 
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.
 
 

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