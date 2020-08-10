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İzmir'de suya yüzde 11,7 zam yapıldı

AA |  10 Ağustos 2020 Pazartesi - 23:37 | Son Güncelleme : 10 08 2020 - 23:37

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, 1 Eylül 2020'den geçerli olmak üzere, suyun metreküp fiyatına yüzde 11,76 oranında zam yapılmasını kararlaştırdı.


Ağustos ayı birinci olağan meclis toplantısı, belediye salonunda İzmir  Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başkanlığında yapıldı.
 
Plan ve Bütçe Komisyonunda oy çokluğuyla kabul edilen su zammı ve alt  yapı çalışmalarında kullanılması için 34 milyon dolar ve 49 milyon 800 bin avro  kredi çekilmesine ilişkin önerge görüşüldü.
 
Toplantıda kredi kullanma kararı oy birliğiyle kabul edilirken, suya  eylül ayı itibariyle yüzde 11,76 zam yapılması önerisi CHP ve İyi Partili meclis  üyelerinin oylarıyla oy çokluğuyla kabul edildi.
 
Alınan kararla konut abonelerinde 0-13 metreküp arası suyun metreküp  fiyatı 5,57 liraya yükselirken, 14-20 metreküp fiyatı 6,02 liraya yükseldi.  21-üstü metreküp suyun fiyatı ise 12,41 liraya yükseldi.
 
Su zammı oylamasına ret oyu kullanan AK Parti Grup Başkanvekili Özgür  Hızal, suya yapılan yüzde 11,76 zammı eleştirdi.
 
Türkiye'nin en  pahalı suyunu İzmir'in yeniden kullanmaya başladığını  belirten Hızal, "8 ay önce yine zam yapılmıştı. Grup olarak yatırım odaklı talep  edilmiş kredilere onay veriyoruz. Kiraz'daki su ihtiyacı Kiraz Belediyesi  tarafından tankerlerle gideriliyor. 16 ay önce bu sorunu gidereceğinizi  söylemiştiniz. Bu sorun sadece Kiraz'da değil Dikili'de, Foça'da, Karaburun'da ve  tüm şehirde yaşanıyor. Bu şehirde neredeyse 72 saat suların kesildiği dönemi  yaşıyoruz. Bir taraftan mağdur edeceksiniz, su ihtiyacını gideremeyeceksiniz, bir  taraftan çıkıp su zammını savunacaksınız. Bu kabul edilir bir durum değil. Burada  babalar gibi bir zam yapıldı." dedi.
 
Başkan Soyer ise yatırım yapmaya devam ettiklerini, fiyat uyarlamasını  sadece maliyetleri karşılamak için yaptıklarını öne sürdü.
 

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İzmir Büyükşehir su
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