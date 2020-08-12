Konak ilçesi Çimentepe Mahallesi'ndeki bir sokakta yapılan düğüne katılan çok satıda vatandaşın sosyal mesafeyi ve maske kuralını hiçe saydığı anlar, bir davetli tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı. Kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çeken videoyu inceleyen polis ekipleri, düğün sahibine maske kuralına uyulmadığı için 900 TL, sosyal mesafe kuralı ihlal edildiği için 3 bin 150 TL ve izinsiz havai fişek atıldığı için 392 TL olmak üzere toplam 4 bin 442 TL ceza kesti.
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- İzmir'de sokak düğününde şoke eden görüntü!
İzmir'de sokak düğününde şoke eden görüntü!
DHA | 12 Ağustos 2020 Çarşamba - 18:26 | Son Güncelleme : 12 08 2020 - 18:26