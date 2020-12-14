İzmir'de sitenin istinat duvarı çöktü! 20 araçta hasar var

İzmir'in Buca ilçesinde aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle bir sitenin istinat duvarı çöktü, park halindeki 20 araç zarar gördü.

Sağanak nedeniyle Mustafa Kemal Mahallesi 42 numaradaki Dostlar Sitesi'nin istinat duvarı gece büyük bir gürültüyle park halindeki araçların üzerine devrildi. 20 araçta maddi hasar oluştu.

Dışarıda kimsenin bulunmaması nedeniyle can kaybı ve yaralanma olmadı. Hasar gören araçlardan bir bölümü çekicilerle olay yerinden kaldırılırken, gerekli incelemelerin ardından enkaz kaldırma çalışmalarına başlanacağı belirtildi.

Sitede yaşayan Cemal Kolçaklı, "Yağmur sonrası istinat duvarı çöktü, araçlarda maddi hasar oluştu. Dışarıda kimse olmadığı için bir can kaybı ya da yaralanma olayı yaşanmadı” diye konuştu.