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İzmir'de silahlı çatışma: 2'si kadın 6 yaralı

Halil İbrahim KARABIYIK- Fırat AKAY/İZMİR, (DHA) |  07 Nisan 2021 Çarşamba - 23:31 | Son Güncelleme : 07 04 2021 - 23:31

İzmir'in Konak ilçesinde, husumetli iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 2'si kadın 6 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.


Olay, saat 20.30 sıralarında Emir Sultan Mahallesi 1192 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 2 gün önce henüz bilinmeyen nedenle sokakta kavga eden iki grup, bugün yine karşılaştı. İki grup arasında çıkan tartışmada gerginliğin artmasıyla taraflar birbirlerine pompalı tüfeklerle ateş açtı. Vücutlarının çeşitli yerlerine saçma isabet eden Kudret L. (31), Adem L. (27), Kadriye L. (29), Yeliz E. (44), Meriç G. (26) ve Kadir Ç. (38) yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekiplerinin başlattığı çalışma kapsamında olaya karıştığı iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.
 
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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İzmir Konak silahlı çatışma
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