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İzmir'de sığınmacı operasyonu! Çok sayıda kişi yakalandı

09 Ekim 2020 Cuma - 9:30 | Son Güncelleme : 09 10 2020 - 9:47

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında bir tekneye düzenlenen operasyonda yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan çok sayıda sığınmacı yakalandı, geçişi organize ettiği şüphesiyle 2 kişi gözaltına alındı.


İzmir Seferihisar'daki Sığacık limanından gece  saatlerinde hareket eden "Küçükyalı 1" isimli tekne, Urla Uzunkuyu Kokar mevkisi  kıyılarından çok sayıda kişiyi alarak denize açıldı.
 
İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge  Komutanlığı'nın ortak operasyonunda tekne, Urla açıklarında durduruldu.
 
Bu sırada tekneden kaçmak amacıyla denize atlayan kaptan için arama  kurtama çalışması başlatıldı.
 
Teknede bulunan çok sayıda kişinin uyruk ve kimlik tespiti için  çalışmalar devam ediyor.
 
Öte yandan jandarma ekipleri, geçişi organize ettikleri şüphesiyle 2  kişiyi Sığacık'ta bir pansiyona düzenledikleri operasyonla yakaladı.

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