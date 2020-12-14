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İzmir'de sel felaketi! Sulara kapılan araçtaki 5 kişiden ikisi kayboldu

AA |  14 Aralık 2020 Pazartesi - 8:31 | Son Güncelleme : 14 12 2020 - 8:31

İzmir'in Menderes ilçesinde dereden geçmeye çalışan hafif ticari aracın sel sularına kapılması sonucu araçtaki 5 kişiden ikisi kayboldu.

Karşıyaka ilçesinde yağmurun ardından denizin taşması sonucu çok sayıda araç su içerisinde kalırken, vatandaşlar araçlarını kurtarmak için çaba harcadı.


Dereköy Mahallesi ile Görece Mahallesi arasındaki Çakallar  Mevkisi'ndeki dereden geçmeye çalışan bir hafif ticari araç, yağmur nedeniyle  debisi yükselen derenin sularına kapıldı.
 
Aracın derede sürüklenmeye başlamasıyla birlikte araçtaki 5 kişiden  3'ü kurtulmayı başarırken, iki kişi sel sularında kayboldu.
 
 
Araçtan kurtulanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen çok  sayıda ekip arama kurtarma çalışması başlatıldı. Araç olay yerinden yaklaşık 800  metre uzaklıkta bulunurken, şartların zorlaşması üzerine ekipler aramaya ara  verdi.
 
 
İki mahalle arasında polis ekipleri de nöbet tutarak başka kişilerin  dereden geçmesine engelliyor.
 
Öte yandan, arama kurtarma çalışmalarının sabah erken saatlerde  başlayacağı öğrenildi.
 
 
 
Yağışın ardından denizin taşması sonucu araçlar su altında  kaldı
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yağmurun ardından denizin  taşması sonucu çok sayıda araç su içerisinde kalırken, vatandaşlar araçlarını  kurtarmak için çaba harcadı. 
 
Kentte 4 gündür aralıklarla devam eden ve bu gece etkisini iyice  artıran yağmurun ardından Karşıyaka ilçesinde Mavişehir Mahallesi'nde deniz  taştı.
 
 
Sahil bandındaki sitelerin bahçeleri deniz suyuyla dolarken, sitelerin  otoparkında ve yol kenarında park halindeki araçlar da su içerisinde kaldı.
 
İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri siren sesi çalarak  vatandaşları araçlarını kurtarması için uyardı.
 
 
Siren sesiyle birlikte çok sayıda kişi araçlarına koşup oluşabilecek  zararın önüne geçmeye çalıştı.
 
 
Bazı vatandaşlar belediyeye tepki gösterirken, birçok kişi su altında  kalan aracını çalıştıramadığı için çekici yardımıyla kurtarmaya çalıştı.

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