25 Ekim 2020 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.191 -0.64 EURO 9,4570 0.70
USD 7,9700 0.40 ALTIN 487,450 0.30
CANLI BORSA
TÜMÜ

İzmir’de sahte içkiden ölenlerin sayısı 33 oldu

İHA |  25 Ekim 2020 Pazar - 15:38 | Son Güncelleme : 25 10 2020 - 15:38

İzmir’de sahte içki sebebiyle fenalaşan bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle sahte içki sebebiyle ölenlerin sayısı, İzmir’de 33 oldu.


Birçok ilde onlarca cana mal olan sahte içki, İzmir’de bir kişinin daha hayatını sona erdirdi. Çeşme ilçesi Ildır Mahallesi'nde Betül Y., alkol almasının ardından rahatsızlanarak Urla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen Betül Y., müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
 
Betül Y.’nin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
 
İzmir’de 9 Ekim’den bu yana sahte içkiden zehirlenerek yaşamını yitirdiği değerlendirilen kişilerin sayısı da bu ölümle birlikte 33’e yükseldi.

ETİKETLER

izmir sahte içki içki
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.