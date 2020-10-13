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İzmir'de, sahte içkiden ölenlerin sayısı 18'e yükseldi

DHA |  13 Ekim 2020 Salı - 8:56 | Son Güncelleme : 13 10 2020 - 8:56

İzmir'de, sahte içkiden zehirlendikleri iddiasıyla hastanede tedavi gören 3 kişi daha yaşamını yitirdi. Böylece, İzmir’de sahte içkiden ölenlerin sayısı 18'e çıktı.


İzmir'de sahte alkolden hayatını kaybedenlerin sayısı giderek artıyor. 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle İzmir'de ölü sayısı 18'e yükseldi.
 
Kentin birçok ilçesinde sahte içki kullandıkları öne sürülen çok sayıda kişi, mide bulantısı ve görme kaybı gibi şikayetleri görülünce hastaneye kaldırıldı.
 
Urla Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Orhan Korkmaz (72), İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Suat Yeşilyurt (48) ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tedavisi süren Ahmet Karayiğit (58), doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ölenlerin cenazeleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
 
Böylece, İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 18'e çıktı.
 
5 TON ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ
 
Bu arada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, dün akşam saatlerinde Çiğli ilçesinde düzenlediği operasyonda, etil alkolün dağıtılmasında kilit isim olduğu belirtilen H.G.'yi gözaltına aldı. H.G.'ye ait depo ve aracında yapılan aramalarda ise 5 ton etil alkol ele geçirildi.
 

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