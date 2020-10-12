İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 15'e yükseldi!

İzmir'de sahte alkol içtikleri iddiasıyla kaldırıldıkları hastanelerde yaşamını yitirenlerin sayısı 15'e çıktı. Sahte alkol zehirlenmesi nedeniyle kentteki çeşitli hastanelere götürülen 20 kişinin de tedavisinin sürdüğü öğrenildi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte sahte içkiye yönelik denetimlerin sıklaştırılacağını bildirdi.

İzmir’in çeşitli ilçelerinde sahte içki içtikleri iddia edilen çok sayıda kişi, mide bulantısı ve görme kaybı şikayetleriyle rahatsızlanarak hastanelere kaldırılmıştı. İzmir ’in Urla ve Ödemiş ilçelerinde de 4 kişi daha sahte içkiden hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenlerin sayısı 15'e yükseldi.

Hastaneye kaldırılan çok sayıda kişinin tedavisine devam edilirken, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın ise genişletildiği öğrenildi.

İZMİR VALİSİ: DENETİMLER SIKLAŞTIRILACAK

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte sahte içkiye yönelik denetimlerin sıklaştırılacağını bildirdi.

Vali Köşger, yüz yüze eğitime geçiş planlaması doğrultusunda ikinci aşamanın başlaması dolayısıyla Bornova Fatih Sultan Mehmet İlkokulunda düzenlenen törende basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "sahte içkiden ölümlere ilişkin soruşturmada son durumu" sorması üzerine Köşger, şöyle konuştu:

"Güvenlik güçlerimiz çeşitli noktalarda bu tür faaliyetlerin yürütüldüğünü değerlendirdikleri yerlere baskınlar yapıyor. Yüklü miktarlarda kaçak içki ya da kaçak içki kullanılan malzemeler ele geçirildi. Adli süreç başlatıldı, devam ediyor. Çünkü bu işin içinde ölüm var. Birçok vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Onlarca vatandaşımız hastanelerde yatıyor. Durumu kritik olanlar var. Vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum, içki veya alkol alma bir yaşam biçimi olabilir ama bunu gayrimeşru, ne olduğu belli olmayan bandrolsüz, yetkisiz yerlerden temin etmemeleri, bu ihtiyaçları kurumsal mekanlardan temin etmeleri."

Köşger, "Arkadaşlarımız bu konunun üzerine gidecek. Denetimler sıklaşacak." ifadelerini kullandı.