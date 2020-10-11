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İzmir'de sahte alkolden ölenlerin sayısı 11'e yükseldi

DHA |  11 Ekim 2020 Pazar - 20:59 | Son Güncelleme : 11 10 2020 - 20:59

İzmir'in Dikili ilçesinde ev yapımı sahte alkolden hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.


İzmir'in Dikili ilçesinde sahte alkol kullandığı iddiasıyla Bergama Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürdürülen Mehmet Celalettin Sezer (68) yaşamını yitirdi. Böylece şehirde sahte alkolden yaşamını yitirenlerin sayısı 11'e yükseldi. 
 
Bu arada sahte alkol nedeniyle hastanede kaldırılan Ramazan Keskin'in taburcu edilirken, Ömer Emin Filiz'in ise tedavisinin sürdürüldüğü öğrenildi. 
 
Yaşanan olayın ardından Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol kullandıkları iddia edilen kişilerin adreslerinde inceleme yaptı. Yapılan çalışmada, 26 litre sahte olduğu değerlendirilen alkol ele geçirildi. Ayrıca, soruşturmayı derinleştiren polisin etil alkol ve sahte içki satanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
 

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Dikili İzmir sahte alkol
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