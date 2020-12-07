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İzmir'de sahte alkol faciası! Kardeş öldü, ağabeyinin durumu kritik

DHA |  07 Aralık 2020 Pazartesi - 9:08 | Son Güncelleme : 07 12 2020 - 9:10

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, sahte alkol içtikten sonra fenalaştığı öne sürülen Ali Ala (50) hayatını kaybederken, ağabeyi Yüksel Ala'nın (59) sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.


İzmir'in Karabağlar ilçesinde iddiaya göre, annelerinin evinde yaşayan Ali Ala ve ağabeyi Yüksel Ala, sahte alkol içtikten bir süre sonra fenalaşarak, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
 
Burada tedaviye alınan  Ali Ala, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yüksel Ala'nın ise tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.
 
Ali Ala'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belirlenecek.
 

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İzmir Ali Ala sahte alkol
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