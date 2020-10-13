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İzmir'de sağanak! Cadde ve sokaklar göle döndü

DHA |  13 Ekim 2020 Salı - 17:36 | Son Güncelleme : 13 10 2020 - 17:50

İzmir'de öğleden sonra, gök gürültülü sağanak aralıklarla etkili olmaya başladı. Göle dönen Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bir grup Suriyeli çocuğun suda oynaması dikkat çekti. Öte yandan Halil Rıfat Paşa Caddesi'nde yağmur sularına kapılan bir kadın, çevredeki vatandaşlarca son anda kurtarıldı.


Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün gök gürültülü sağanak uyarısı sonrası beklenen yağış, saat 16.00 itibariyle İzmir'de başladı.
 
Özellikle kent merkezinde etkili olan sağanak, Bayraklı Sevgi Yolu'ndaki birçok iş yerinde su baskınına yol açtı.
 
Kentteki cadde ve sokaklar da yağmur suyuyla dolup taştı. Kemeraltı'ndaki bazı iş yerlerinde de yine su baskını oldu.
 
 
Sağanağın akşam saatlerine kadar kentte etkili olması bekleniyor.
 
 
Yağmur sonrası Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bir grup Suriyeli çocuğun yağmurda oynaması dikkat çekti.
 
 
Öte yandan Halil Rıfat Paşa Caddesi'nde yağmur sularına kapılan bir kadın, çevredeki vatandaşlarca kurtarıldı.
 
 
 
 

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İzmir sağanak izmir yağmur
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