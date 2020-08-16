İzmir'de pompalı tüfekle saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'de aralarında husumet bulunan Serkan Gürel (38) ile Murat Y. (45) telefonda görüşerek tartıştılar. Daha sonra parkta buluşan Serkan Gürel ve Hasan G. (36) ile Murat Y. tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Murat Y., yanında getirdiği pompalı tüfek ile iki kişiye ateş açtı ve olay yerinden lüks bir ciple kaçarak uzaklaştı. Vücudunun değişik yerlerine saçma isabet eden Serkan ve Hasan G., kanlar içerisinde yere yığıldı. Tüfek seslerini duyan çevre sakinlerinin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan şahıslar ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede hayatını kaybetti

Olayda ağır yaralanan Serkan Gürel, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralı Hasan G.'nin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Kaçan şüpheli aranıyor

Öte yandan olayı gerçekleştirmesinin ardından kayıplara karışan Murat Y., polis ekipleri tarafından her yerde aranıyor. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.