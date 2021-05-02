Yangın, saat 05.30 sıralarında Karacaoğlan Mahallesi 6170 Sokak'ta bulunan plastik fabrikasında çıktı. Fabrikadan dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, yangını kısa süre içerisinde kontrol altına alarak söndürdü. İş yerinde maddi zararın oluştuğu yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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İzmir'de plastik fabrikasında yangın
Fırat AKAY/ İZMİR, (DHA | 02 Mayıs 2021 Pazar - 8:31 | Son Güncelleme : 02 05 2021 - 8:31