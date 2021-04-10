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İzmir'de PKK operasyonu! 4 kişi tutuklandı

AA |  10 Nisan 2021 Cumartesi - 20:47 | Son Güncelleme : 10 04 2021 - 20:47

İzmir'de PKK terör örgütü içerisinde silahlı olarak çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdiği tespit edilen ve gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.


Terörle Mücadele ekipleri, önceki dönemde terör örgütünün sözde asayiş ve trafik birimleri içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 4 zanlıyı 3 Nisan'da gözaltına aldı.
 
Ekipler 6 Nisan’da örgüt içerisinde silahlı olarak çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 zanlıyı da diğer birimler ile koordineli olarak yapılan operasyonlarda gözaltına aldı.
 
6 zanlı adliyeye sevk edilmişti
 
Her iki operasyon neticesinde yakalanan Suriye uyruklu 6 zanlı, işlemlerin ardından PKK terör örgütü üyesi olmak suçundan adliyeye sevk edildi.
 
Zanlılardan 2'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken 4'ü tutuklandı.

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İzmir PKK silahlı
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