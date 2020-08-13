13 Ağustos 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.114 0.00 EURO 8,6720 0.35
USD 7,3370 0.04 ALTIN 455,260 0.71
CANLI BORSA
TÜMÜ

İzmir'de otomobil üst geçide çarptı: 1'i ağır 3 yaralı

AA |  13 Ağustos 2020 Perşembe - 8:42 | Son Güncelleme : 13 08 2020 - 8:42

İzmir'in Çiğli ilçesinde otomobilin üst geçide çarpması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.


Onur G. (26) idaresindeki 35 AL 0310 plakalı otomobil, Anadolu Caddesi  İzmir Çiğli Eğitim Parkı yakınında kontrolden çıkarak üst geçidin ayağına çarptı.
 
Onur G. ile Mehmet Tolga Y. (26) ve Tolga U. araçta sıkıştı.  Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye  ekipleri sevk edildi.
 
 
Ekiplerin çalışması sonucu yaralılar sıkıştıkları yerden çıkarıldı.
 
Sağlık ekiplerince Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan  yaralılardan Tolga U'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
 

ETİKETLER

izmir kaza üst geçit
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.