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İzmir'de otomobil beton bariyerlere çarpıp yandı; 1 ölü, biri ağır, 3 yaralı

İzmir'de otomobil beton bariyerlere çarpıp yandı; 1 ölü, biri ağır, 3 yaralı