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İzmir'de orman yangını! Eve sıçradı!
13 Haziran 2019 Perşembe - 16:40
| Son Güncelleme : 13 06 2019 - 16:41
İzmir’in Balçova ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.
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Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının bölgedeki bir eve sıçradığı belirtiliyor.
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