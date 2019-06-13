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İzmir'de orman yangını! Eve sıçradı!

13 Haziran 2019 Perşembe - 16:40 | Son Güncelleme : 13 06 2019 - 16:41

İzmir’in Balçova ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.


Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının bölgedeki bir eve sıçradığı belirtiliyor.

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