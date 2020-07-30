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İzmir'de orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

DHA |  30 Temmuz 2020 Perşembe - 16:26 | Son Güncelleme : 30 07 2020 - 16:26

İzmir'in Balçova ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.


İzmir Balçova Teleferik üstündeki ormanlık bölgede, saat 16.00 sıralarında orman yangın çıktı.
 
Yangın bölgesine 2 helikopter ve 5 arazöz sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangında söndürme çalışması sürüyor.
 
 

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İzmir Balçova yangın
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