İzmir’de okullar 9 Kasım’da başlıyor mu? Deprem sonrası İzmir’de okullar ne zaman açılacak?

İzmir’de yaşanan deprem felaketi sonrasında okulların 1 hafta süresince tatil ilan edilmesi sonrasında 9 Kasım 2020 Pazartesi okullar tatil mi, sorusu sorulurken Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yeni bir açıklama geldi. Peki, İzmir’de okullar açılıyor mu? İşte ayrıntılar…"

İzmir’de geçtiğimiz Cuma gününde yaşanan 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında 114 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1035 kişi de yaralandı. Deprem felaketi sonrasında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamada İzmir’de 1 hafta süresince okullar tatil edilerek eğitim ve öğretime ara verildiği duyurulmuştu. Öğrenciler, 9 Kasım Pazartesi günü İzmir’de okullar açılacak mı? sorusuna yanıt ararken Milli Eğitim Bakanı’ndan yeni bir açıklama geldi. Deprem sonrası İzmir’de okullar ne zaman açılacak?

İZMİR’DE 9 KASIM PAZARTESİ OKULLAR AÇILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamada, yaraların hep birlikte omuz omuza sarılacağı ve İzmir genelindeki tüm okulların 1 hafta süresince tatil ilan edildiği belirtilmişti. Eğitim ailesi olarak öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz ve velilerimizle birbirimize çok daha sıkı kenetleneceği de dile getirilmişti. Şu ana kadar bir son dakika açıklaması olmadığından dolayı İzmir’de okulların 9 Kasım Pazartesi gününde tatil olmayacağı ve eğitim ile öğretime devam edileceği ifade edildi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk yaptığı yeni açıklamada ise "İzmir'de eğitim öğretim faaliyetlerimizi bir hafta daha uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldık."