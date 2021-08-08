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İzmir'de minibüs şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var

DHA |  08 Ağustos 2021 Pazar - 18:27 | Son Güncelleme : 08 08 2021 - 18:27

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde servis minibüsünün şarampole yuvarlandığı kazada ölü ve yaralıların bulunduğu belirtildi.


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İzmir Kemalpaşa minibüs
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